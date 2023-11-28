На угольной шахте в Китае произошла авария, под завалами остались горняки

Много шахтеров оказались под завалом и числятся пропавшими без вести в результате аварии на одной из угольных шахт в граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян.

Шахтеры, оказавшиеся под завалом на одной из угольных шахт в граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян, числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ЧП произошло в 16:00 по пекинскому времени. Шахта, принадлежащая компании Longmei Shuangyashan Mining, находится в небольшом городе Шуанъян в 280 км от границы с РФ.

Согласно данным следствия, на шахте обрушился потолок. На месте происшествия работают спасатели.