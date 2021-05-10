На учениях в Эстонии пострадали американские десантники

Десять американских десантников были госпитализированы в результате неудачного приземления на учениях Swift Response, проводимых в Эстонии

Десять американских десантников были госпитализированы в результате неудачного приземления на учениях Swift Response, проводимых в Эстонии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Postimees .

По данным СМИ, на аэродром Нурмси Ярваского уезда был сброшен десант из порядка 600 парашютистов 82-й воздушно-десантной дивизии армии Соединенных Штатов, а также боевая техника и снаряжение.

Пресс-атташе американского посольства в Таллине Марк Нейлор подтвердил данный инцидент. Он добавил, что это обычная часть воздушных операций.

"Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к службе", - уточнил представитель посольства.

Эстонские военные пояснили, что большинство десантников приступили к учениям сразу после 10-часового перелета с военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Активная часть маневров Swift Response началась 5 мая со стрельб систем залпового огня.