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На учениях в Эстонии пострадали американские десантники

На учениях в Эстонии пострадали американские десантники Десять американских десантников были госпитализированы в результате неудачного приземления на учениях Swift Response, проводимых в Эстонии
Другие страны
10 мая 2021 г. 05:18
На учениях в Эстонии пострадали американские десантники

Десять американских десантников были госпитализированы в результате неудачного приземления на учениях Swift Response, проводимых в Эстонии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Postimees.

По данным СМИ, на аэродром Нурмси Ярваского уезда был сброшен десант из порядка 600 парашютистов 82-й воздушно-десантной дивизии армии Соединенных Штатов, а также боевая техника и снаряжение.

Пресс-атташе американского посольства в Таллине Марк Нейлор подтвердил данный инцидент. Он добавил, что это обычная часть воздушных операций.

"Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к службе", - уточнил представитель посольства.

Эстонские военные пояснили, что большинство десантников приступили к учениям сразу после 10-часового перелета с военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Активная часть маневров Swift Response началась 5 мая со стрельб систем залпового огня.

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