На учениях НАТО в Норвегии пострадали четверо военных

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Четверо шведских военнослужащих получили в субботу травмы в ходе военных учений НАТО Trident Juncture в Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Belga.

По его данным, военнослужащие пострадали в результате столкновения танка с военным автомобилем, в котором они находились.

Пострадавшие были доставлены в госпиталь. Двое из них покинули медицинское учреждение сразу после осмотра, двое других оставлены на лечение. О состоянии солдат не сообщается, но их жизнь вне опасности, отмечает агентство.