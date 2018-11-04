На учениях НАТО в Норвегии пострадали четверо военных

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Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Четверо шведских военнослужащих получили в субботу травмы в ходе военных учений НАТО Trident Juncture в Норвегии.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Belga.
По его данным, военнослужащие пострадали в результате столкновения танка с военным автомобилем, в котором они находились.
Пострадавшие были доставлены в госпиталь. Двое из них покинули медицинское учреждение сразу после осмотра, двое других оставлены на лечение. О состоянии солдат не сообщается, но их жизнь вне опасности, отмечает агентство.
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