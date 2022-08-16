О нас

На участие в выборах президента Бразилии подали документы 12 кандидатов

На участие в выборах президента Бразилии подали документы 12 кандидатов Высший избирательный суд Бразилии (TSE) завершил прием документов от кандидатов на пост президента страны на предстоящих в октябре всеобщих выборах.
Другие страны
16 августа 2022 г. 04:16
На участие в выборах президента Бразилии подали документы 12 кандидатов

Высший избирательный суд Бразилии (TSE) завершил прием документов от кандидатов на пост президента страны на предстоящих в октябре всеобщих выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на эту должность претендуют 12 выдвиженцев.

Прием заявок через интернет завершился в 08:00 в понедельник (15:00 - бакинское), а документы на физических и электронных носителях можно было подать до 19:00 (02:00 16 августа - бакинское). TSE должен рассмотреть заявления и сопутствующую документацию кандидатов и вынести окончательное решение относительно возможности их участия в выборах не позднее 12 сентября.

Ожидается, что основная борьба за высший государственный пост развернется между действующим бразильским лидером, 67-летним консерватором Жаиром Болсонару, выдвинутым от Либеральной партии, к которой в его поддержку примкнули партии "Прогрессисты" и "Республиканцы", и предводителем Партии трудящихся (PT), экс-президентом страны 76-летним Луисом Инасиу Лулой да Силвой, стоявшим во главе государства с 2003 по 2010 год. Помимо PT, его также поддерживают ряд других общественно-политических движений от леворадикалов до правоцентристов.

Согласно последним опросам, наибольшие шансы на победу имеет Лула да Силва, за которого готовы проголосовать 45% респондентов. Действующий глава государства уступает ему 11 п. п., третьим следует левоцентрист Сиру Гомес с 8% поддержки.

Напомним, что очередные всеобщие выборы в Бразилии, на которых предстоит избрать президента, депутатов и треть сенаторов парламента, а также губернаторов штатов, намечены на 2 октября. Второй тур (при необходимости) состоится 30 октября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi