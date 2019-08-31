Убийце Роберта Кеннеди нанесли ножевые ранения в тюрьме

В CША ранили ножом 75-летнего Серхана Серхана,находящегося в заключении более 50 лет за убийство Роберта Кеннеди, брата американского президента, сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

В заявлении Государственного департамента исправительных учреждений и реабилитации говорится, что инцидент произошел в исправительном учреждении Ричарда Дж. Донована недалеко от Сан-Диего.

"Офицеры быстро отреагировали и обнаружили заключенного с ножевым ранением. Он был доставлен во внешнюю больницу для оказания медицинской помощи и в настоящее время находится в стабильном состоянии", - говорится в заявлении.

Чиновники исправительных учреждений сообщили, что предполагаемый злоумышленник был идентифицирован и отделен от остальной части тюремного населения в ожидании расследования.

75-летний Серхан Бишара Серхан, палестинец-христианин, родился в 1944 году в иерусалимском районе Мусрара, напротив Старого города. Он был осужден за убийство Роберта Кеннеди 6 июня 1968 года, сразу после того, как нью-йоркский сенатор объявил победу на президентских выборах в Калифорнии.