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На туркменско-афганской границе произошла перестрелка

На туркменско-афганской границе произошла перестрелка Вооруженные столкновения между боевиками захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" и туркменскими пограничниками произошли на границе двух государств.
Другие страны
3 января 2022 г. 22:23
На туркменско-афганской границе произошла перестрелка

Вооруженные столкновения между боевиками захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" и туркменскими пограничниками произошли на границе двух государств.

Как передает Report, об этом сообщила в своей электронной версии афганская газета Hasht-e subh.

"Три дня назад сотрудники пограничной службы Туркменистана убили одного мирного жителя и избили другого. В ответ на их действия при расследовании инцидента бойцы "Талибана" произвели выстрелы", - рассказал назначенный радикалами глава управления информации и культуры в северной афганской провинции Джаузджан Хиляль Балхи.

Уточняется, что перестрелка между туркменскими пограничниками и талибами произошла в понедельник утром в уезде Хамаб провинции Джаузджан. Другие подробности случившегося не поступали.

В декабре прошлого года похожие инциденты с участием боевиков движения "Талибан" имели место на афгано-иранской и афгано-пакистанской границах.

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Версия на азербайджанском языке “Taliban” silahlıları ilə Türkmənistan sərhədçiləri arasında atışma olub

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