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    ​На трассе Нюрбургринг гонщик влетел в толпу зрителей

    Один человек погиб и еще несколько получили ранения из-за инцидента

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Один человек погиб и еще несколько получили ранения из-за инцидента, произошедшего во время первого этапа одной из самых популярных автогоночных серий VLN на трассе Нюрбургринг в Германии.

    Как передает Report, об этом сообщает немецкая газета Bild.

    После шести кругов на одном из поворотов пилот Nissan Ян Марденборо потерял контроль над автомобилем, который в итоге перелетел через ограждение и приземлился на крышу в зрительской зоне. Пилот выжил.

    Данные о погибшем зрителе пока не известны. Гонка отменена, ведется расследование обстоятельств произошедшего.

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