​На трассе Нюрбургринг гонщик влетел в толпу зрителей

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Один человек погиб и еще несколько получили ранения из-за инцидента, произошедшего во время первого этапа одной из самых популярных автогоночных серий VLN на трассе Нюрбургринг в Германии.

Как передает Report, об этом сообщает немецкая газета Bild.

После шести кругов на одном из поворотов пилот Nissan Ян Марденборо потерял контроль над автомобилем, который в итоге перелетел через ограждение и приземлился на крышу в зрительской зоне. Пилот выжил.

Данные о погибшем зрителе пока не известны. Гонка отменена, ведется расследование обстоятельств произошедшего.