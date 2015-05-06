27 глав государств и правительств посетят мероприятия по случаю Дня Победы в Москве

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ На торжественные мероприятия по случаю 70-летнего юбилея Победы в Москву приедут 27 глав иностранных государств и правительств. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

В частности, по словам Ушакова, на праздничные мероприятия 8-10 мая в Москву прибудут лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Египта, Сербии, Чехии, Зимбабве и др. Кроме того, на мероприятия приедут генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Мероприятия также посетят другие официальные лица ряда зарубежных государств, в частности, главы МИД Италии и Франции. Представителей иностранных государств будет около 40 человек, уточнил Ушаков.