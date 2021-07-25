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На Токио движется тайфун

На Токио движется тайфун Мощный тайфун "Непартак", который сформировался в Тихом океане и движется в направлении восточной части основного японского острова Хонсю, принесет в Токио ливневые дожди на следующей неделе.
Другие страны
25 июля 2021 г. 06:09
На Токио движется тайфун

Мощный тайфун "Непартак", который сформировался в Тихом океане и движется в направлении восточной части основного японского острова Хонсю, принесет в Токио ливневые дожди на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Отмечается, что с понедельника по вторник на востоке Хонсю, в том числе в Токио, может выпасть от 100 до 150 мм осадков. Высота волн в этом районе составит от 6 до 8 м.

Сейчас тайфун находится в районе островов Огасавара к югу от японской столицы. Скорость ветра в его центральной части составляет 20 м/с, скорость порывов достигает 30 м/с. По мере приближения к Хонсю шторм усилится, и скорость порывов ветра может достигнуть 35 м/с. "Непартак" стал восьмым по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом году.

Ранее в оргкомитете Олимпиады в Токио отмечали, что расписание соревнований может быть скорректировано из-за надвигающейся стихии, а часть мероприятий уже перенесли с 26 июля на другие даты.

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