На территорию Узбекистана упали пять снарядов предположительно со стороны Афганистана

На приграничной территории Узбекистана 5 июля около 16:20 было отмечено падение пяти реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана.

На приграничной территории Узбекистана 5 июля около 16:20 было отмечено падение пяти реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

"Необходимо отметить, что при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет", - отметили в ведомстве.

Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле "Мажнунтол" Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. "Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов", - заверили в МИД.

В настоящее время компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной реализуют необходимые меры по установлению причин инцидента, отмечается в заявлении.