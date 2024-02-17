На территорию аэропорта на востоке ДР Конго упала бомба

На территорию аэропорта города Гома на востоке Демократической Республики Конго, где правительственные войска несколько лет ведут бои с повстанцами, упала бомба.

На территорию аэропорта города Гома на востоке Демократической Республики Конго, где правительственные войска несколько лет ведут бои с повстанцами, упала бомба.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в аэропорту и на местные власти.

"На аэропорт города Гома, регионального центра провинции Северное Киву, на востоке Демократической Республики Конго, утром в субботу упала как минимум одна бомба на фоне боев в регионе с повстанцами группировки М23", - пишет агентство.

Информации о пострадавших и материальном ущербе нет.