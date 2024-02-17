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На территорию аэропорта на востоке ДР Конго упала бомба

На территорию аэропорта на востоке ДР Конго упала бомба На территорию аэропорта города Гома на востоке Демократической Республики Конго, где правительственные войска несколько лет ведут бои с повстанцами, упала бомба.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 13:35
На территорию аэропорта на востоке ДР Конго упала бомба

На территорию аэропорта города Гома на востоке Демократической Республики Конго, где правительственные войска несколько лет ведут бои с повстанцами, упала бомба.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в аэропорту и на местные власти.

"На аэропорт города Гома, регионального центра провинции Северное Киву, на востоке Демократической Республики Конго, утром в субботу упала как минимум одна бомба на фоне боев в регионе с повстанцами группировки М23", - пишет агентство.

Информации о пострадавших и материальном ущербе нет.

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