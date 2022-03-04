О нас
Аудио новости

На территории Запорожской АЭС вспыхнул пожар

На территории Запорожской АЭС вспыхнул пожар Один из сотрудников Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.
Другие страны
297
4 марта 2022 г. 04:04
На территории Запорожской АЭС вспыхнул пожар

Один из сотрудников Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, соответствующее обращение опубликовано в телеграмм-канале ЗАЭС.

"Внимание! Техника Российской Федерации ведет огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС!" - подчеркнул он.

В результате обстрелов на Запорожской АЭС возник пожар.

Запорожская атомная электростанция горит в результате обстрелов российскими силами.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Угроза мировой безопасности! В результате непрерывного обстрела… зданий и блоков крупнейшей АЭС в Европе, горит Запорожская атомная станция!", - заявил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоZaporojye atom elektrik stansiyası yanır

Самое важное

В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни недели
В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни недели
3 марта 2022 г. 19:19
МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан
МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан
3 марта 2022 г. 18:55
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника Ичеришехер
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника "Ичеришехер"
3 марта 2022 г. 11:24
Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
2 марта 2022 г. 23:36
Из Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
ФотоИз Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
2 марта 2022 г. 14:39
Транснациональные компании массово покидают российский рынок
Транснациональные компании массово покидают российский рынок
2 марта 2022 г. 13:31
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
2 марта 2022 г. 12:57
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
2 марта 2022 г. 12:40
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
2 марта 2022 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi