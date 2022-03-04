На территории Запорожской АЭС вспыхнул пожар

Один из сотрудников Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.
"Внимание! Техника Российской Федерации ведет огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС!" - подчеркнул он.
В результате обстрелов на Запорожской АЭС возник пожар.
Запорожская атомная электростанция горит в результате обстрелов российскими силами.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Угроза мировой безопасности! В результате непрерывного обстрела… зданий и блоков крупнейшей АЭС в Европе, горит Запорожская атомная станция!", - заявил он.