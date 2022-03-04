На территории Запорожской АЭС вспыхнул пожар

Один из сотрудников Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.

Один из сотрудников Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, соответствующее обращение опубликовано в телеграмм-канале ЗАЭС.

"Внимание! Техника Российской Федерации ведет огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС!" - подчеркнул он.

В результате обстрелов на Запорожской АЭС возник пожар.

Запорожская атомная электростанция горит в результате обстрелов российскими силами.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Угроза мировой безопасности! В результате непрерывного обстрела… зданий и блоков крупнейшей АЭС в Европе, горит Запорожская атомная станция!", - заявил он.