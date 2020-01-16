​На территории посольства России в Бейруте разорвались две гранаты

Ливанские полицейские разогнали толпу демонстрантов, собравшихся на улице Мар-Ильяс поблизости от посольства РФ в Бейруте. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, полиция применила против них гранаты со слезоточивым газом.

Активисты добивались освобождения арестованных ранее участников уличных протестов. Все задержанные находятся сейчас в казарме ливанской жандармерии у въезда на улицу Мар-Ильяс.

В ходе разгона демонстрантов полицейские задержали нескольких человек, бросавших в них камни.

Советник посольства РФ в Бейруте сообщил, что на территории диппредставительства разорвались две гранаты со слезоточивым газом, никто не пострадал.