На территории Центрального университета в Северной Каролине произошла перестрелка

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ На территории Центрального университета штата Северная Каролина в понедельник слышна стрельба, сообщается в микроблоге университета в Twitter.

Информации о пострадавших и о стрелке пока не поступало, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Администрация университета призывает всех, кто находится на территории кампуса университета, найти безопасное место и оставаться там до поступления распоряжения о снятии тревоги.

Центральный университет штата Северная Каролина был основан в 1909 году, он расположен в городе Дарем на юго-востоке американского штата Северная Каролина. В университете обучаются более 8 тысяч студентов, число сотрудников учебного заведения достигает 1833 человек.