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    На территории Центрального университета в Северной Каролине произошла перестрелка

    Администрация вуза призывает всех, кто находится на территории кампуса, найти безопасное место и оставаться там

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ На территории Центрального университета штата Северная Каролина в понедельник слышна стрельба, сообщается в микроблоге университета в Twitter.

    Информации о пострадавших и о стрелке пока не поступало, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    Администрация университета призывает всех, кто находится на территории кампуса университета, найти безопасное место и оставаться там до поступления распоряжения о снятии тревоги.

    Центральный университет штата Северная Каролина был основан в 1909 году, он расположен в городе Дарем на юго-востоке американского штата Северная Каролина. В университете обучаются более 8 тысяч студентов, число сотрудников учебного заведения достигает 1833 человек.

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