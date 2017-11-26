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    На Тенерифе в ночном клубе обрушился пол, более 20 человек пострадали

    Люди упали с высоты одного этажа

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В клубе на испанском острове Тенерифе провалился пол, пострадали 22 человека.

    Как передает Report, об этом сообщает El Periodico со ссылкой на экстренные службы.

    Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 26 ноября, в городе Адехе.

    По данным издания, пол провалился на площади четыре квадратных метра, люди упали с высоты одного этажа.

    Двое пострадавших получили серьёзные травмы, остальные — переломы и ушибы нижних конечностей.

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