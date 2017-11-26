На Тенерифе в ночном клубе обрушился пол, более 20 человек пострадали

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В клубе на испанском острове Тенерифе провалился пол, пострадали 22 человека.

Как передает Report, об этом сообщает El Periodico со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 26 ноября, в городе Адехе.

По данным издания, пол провалился на площади четыре квадратных метра, люди упали с высоты одного этажа.

Двое пострадавших получили серьёзные травмы, остальные — переломы и ушибы нижних конечностей.