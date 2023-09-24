На Таврическом направлении Украины за сутки погибли 70 военнослужащих РФ

На Таврическом направлении украинская армия за сутки нанесла РФ немалые потери.

На Таврическом направлении украинская армия за сутки нанесла РФ немалые потери.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Были убиты 70 российских военнослужащих. Также ВСУ уничтожили более 50 единиц российской техники и вооружения,

По его словам, в течение суток враг 17 раз атаковал украинские позиции и совершил 783 обстрела, нанес 1 ракетный и 17 авиаударов. В то же время подразделения украинской артиллерии на этом направлении выполнили 1 тыс. 116 огневых задач.