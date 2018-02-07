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    На Тайвани произошло очередное землетрясение

    В результате землетрясения, произошедшего накануне ночью, погибли пять человек, пострадали еще 254© AP

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Новое землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Тайваня.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  сообщает китайский сейсмологической центр (CENC).

    Отметим, что в результате землетрясения, произошедшего накануне ночью, погибли пять человек, пострадали еще 254, 88 человек не выходят на связь и числятся пропавшими.

    В спасательной операции принимают участие более 1,3 тысячи специалистов, в их числе военные, медики, спасатели, пожарные, сотрудники полиции.

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