На Тайвани эвакуированы более 10 тысяч человек из-за взрыва на химзаводе - ФОТО

Власти Тайваня эвакуировали свыше 10 тысяч жителей из района близ промышленной зоны города Майляо уезда Юньлинь в западной части острова после взрыва на химическом заводе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел сегодня во второй половине дня на территории фабрики, принадлежащей компании Formosa Chemical and Fiber, которая занимается производством ароматизаторов.

Взрывную волну ощутили люди, находившиеся в радиусе нескольких километров от завода. О погибших или пострадавших не сообщается. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа.

Formosa Chemical and Fiber уже оштрафована на сумму более 160 тысяч долларов США за загрязнение экологии. Ведется следствие.