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На Тайване законодателя обвинили в разглашении секретных данных о субмарине

На Тайване законодателя обвинили в разглашении секретных данных о субмарине Отставной капитан ВМС Тайваня Го Си обвинил члена Законодательного юаня (законодательный орган острова) от партии Гоминьдан Ма Вэньцзюнь в передаче иностранным спецслужбам секретных данных о первой субмарине тайваньской постройки.
Другие страны
2 октября 2023 г. 09:07
На Тайване законодателя обвинили в разглашении секретных данных о субмарине

Отставной капитан ВМС Тайваня Го Си обвинил члена Законодательного юаня (законодательный орган острова) от партии Гоминьдан Ма Вэньцзюнь в передаче иностранным спецслужбам секретных данных о первой субмарине тайваньской постройки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Taipei Ribao.

Он отметил, что политик передала за рубеж данные о строительстве подводной лодки и "участвовавших в проекте иностранных специалистах". Это привело к тому, что после отъезда с Тайваня они были арестованы. В результате работа над отдельными технологическими решениями субмарины была осложнена, что замедлило строительство головного корабля серии.

Ма Вэньцзюнь в ответ назвала обвинения клеветой и написала на отставного военного заявление в прокуратуру. "Он сделал это для того, чтобы меня не избрали. Он все время говорит о своей конфиденциальной информации. Почему правительство Демократической прогрессивной партии ничего с ним не сделает?" - приводит газета ее слова.

Как отметил Го Си, он установил данные, которые политик передала иностранным спецслужбам. Кроме того, он указал, что располагает необходимыми уликами против нее и намерен добиться возбуждения уголовного дела, чтобы предоставить все необходимые данные суду.

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