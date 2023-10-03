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На Тайване зафиксировали рекордный рост заболеваемости лихорадкой денге

На Тайване зафиксировали рекордный рост заболеваемости лихорадкой денге Число заболевших лихорадкой денге на Тайване за неделю с 26 сентября по 2 октября выросло на 2,5 тыс., достигнув более 13 тыс.
Другие страны
3 октября 2023 г. 22:33
На Тайване зафиксировали рекордный рост заболеваемости лихорадкой денге

Число заболевших лихорадкой денге на Тайване за неделю с 26 сентября по 2 октября выросло на 2,5 тыс., достигнув более 13 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний острова, это рекордный прирост новых случаев с начала года.

Общее число погибших по-прежнему остается низким: согласно последним данным, от заболевания умерли 20 пациентов. Наибольшее число случаев заболевания - почти 11,8 тыс. - зафиксировано в городе Тайвань. На втором и третьем местах находятся город Гаосюн (542 заболевших) и уезд Юньлинь (449). Врачи отмечают, что группой повышенного риска являются пенсионеры: почти 40% случаев приходятся на людей старше 60 лет.

Нынешняя вспышка лихорадки денге на Тайване является крупнейшей за 8 лет. В 2015 году этим заболеванием заразились около 43 тыс. жителей острова.

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