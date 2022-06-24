На Тайване зафиксировали первый случай заболевания оспой обезьян среди людей

Тайваньские медики выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян.

Тайваньские медики выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний Тайваня.

Вирус выявили у 20-летнего студента, который обучался с января по июнь в Германии. Он вернулся на Тайвань 16 июня. 20 июня у него появились такие симптомы, как лихорадка, боль в горле, мышечная боль и сыпь, после чего он обратился к врачам.

Медики установили людей, с которыми заразившийся близко контактировал после прибытия. Все они находятся под наблюдением врачей.

С середины мая медики выявили более 3,5 тыс. заболевших оспой обезьян примерно в 50 странах мира.