На Тайване зафиксировали первый случай заболевания оспой обезьян среди людей

Тайваньские медики выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний Тайваня.
Вирус выявили у 20-летнего студента, который обучался с января по июнь в Германии. Он вернулся на Тайвань 16 июня. 20 июня у него появились такие симптомы, как лихорадка, боль в горле, мышечная боль и сыпь, после чего он обратился к врачам.
Медики установили людей, с которыми заразившийся близко контактировал после прибытия. Все они находятся под наблюдением врачей.
С середины мая медики выявили более 3,5 тыс. заболевших оспой обезьян примерно в 50 странах мира.