На Тайване в результате пожара в жилом доме погибли девять человек

Девять человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом доме в городе Гаосюн на юге Тайваня.

Девять человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом доме в городе Гаосюн на юге Тайваня.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Пожарное управление города в четверг в 2.54 получило сообщение о пожаре в 13-этажном коммерческом и жилом здании в районе Яньчэн. На место оперативно прибыли 159 пожарных, огонь удалось потушить к 07.17 по местному времени (03.17 – бакинское время).

Согласно предварительным данным, пожар предположительно возник на первом этаже, а затем охватил все здание. В здании есть и коммерческие, и жилые помещения, с 7 по 11 этаж располагаются 120 жилых квартир, которые в основном снимают малообеспеченные семьи. Представители власти сообщили, что в доме проживают более 100 человек, многие из них пожилые люди, которым было сложно самостоятельно выбраться на улицу.