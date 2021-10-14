О нас
Report Georgia
Аудио новости

На Тайване в результате пожара в жилом доме погибли девять человек

На Тайване в результате пожара в жилом доме погибли девять человек Девять человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом доме в городе Гаосюн на юге Тайваня.
Другие страны
14 октября 2021 г. 08:51
На Тайване в результате пожара в жилом доме погибли девять человек

Девять человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом доме в городе Гаосюн на юге Тайваня.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Пожарное управление города в четверг в 2.54 получило сообщение о пожаре в 13-этажном коммерческом и жилом здании в районе Яньчэн. На место оперативно прибыли 159 пожарных, огонь удалось потушить к 07.17 по местному времени (03.17 – бакинское время).

Согласно предварительным данным, пожар предположительно возник на первом этаже, а затем охватил все здание. В здании есть и коммерческие, и жилые помещения, с 7 по 11 этаж располагаются 120 жилых квартир, которые в основном снимают малообеспеченные семьи. Представители власти сообщили, что в доме проживают более 100 человек, многие из них пожилые люди, которым было сложно самостоятельно выбраться на улицу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

МО: Армяне открыли огонь по гражданской автоколонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар
ФотоМО: Армяне открыли огонь по гражданской автоколонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар
13 октября 2021 г. 16:53
Министерства здравоохранения и образования обратились к родителям
Министерства здравоохранения и образования обратились к родителям
13 октября 2021 г. 16:34
Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали
Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали
13 октября 2021 г. 15:47
Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе
Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе
13 октября 2021 г. 14:05
Ильхам Алиев: Сейчас мы должны смотреть в будущее, так как открыли новые газовые месторождения
Ильхам Алиев: Сейчас мы должны смотреть в будущее, так как открыли новые газовые месторождения
13 октября 2021 г. 13:38
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35
Патриарх Кирилл: Сегодняшней диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении станет примером для всех
Патриарх Кирилл: Сегодняшней диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении станет примером для всех
13 октября 2021 г. 12:39
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
13 октября 2021 г. 10:40
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
12 октября 2021 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi