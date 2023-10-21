О нас

На Тайване в ДТП с автобусом погибли четыре человека

На Тайване в ДТП с автобусом погибли четыре человека Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в уезде Юньлинь на Тайване.
Другие страны
21 октября 2023 г. 10:34
На Тайване в ДТП с автобусом погибли четыре человека

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в уезде Юньлинь на Тайване.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал "Чжунши синьвэньван", четыре человека погибли, 22 пострадали.

Инцидент произошел в 09:43 по местному времени в субботу. Среди погибших - 12-летний мальчик.

По предварительной версии, автобус столкнулся с легковым автомобилем во время перестроения из одной полосы движения в другую. В результате этого автомобиль перевернулся и врезался в отбойник. Автобус перевозил сотрудников местного предприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
20 октября 2023 г. 12:07
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
19 октября 2023 г. 11:14
Эксперт: Коридор Север-Юг открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
Эксперт: Коридор "Север-Юг" открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
18 октября 2023 г. 18:31
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
18 октября 2023 г. 16:33
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi