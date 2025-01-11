На Тайване в 2024 году зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости

Рекордно низкий уровень рождаемости был зафиксирован на Тайване в прошлом году - 134 856 рождений.

Рекордно низкий уровень рождаемости был зафиксирован на Тайване в прошлом году - 134 856 рождений.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Taipei Times , общее число жителей острова сократилось на 20 222 человека и составило 23,4 млн.

Рекордно низкий показатель прошлого года означает, что общий коэффициент рождаемости составил 5,76 на 1 000 человек. Таким образом, указывает издание, ссылающиеся на данные официального подсчета, в 2024 году тайваньское население сокращалось более чем на 55 человек в сутки.

Количество рождений на острове неуклонно снижается уже 10 лет - с 2015 года, когда на Тайване появились на свет 213 598 младенцев. В 2016 году было отмечено 208 440 рождений, затем 193 844 рождений в 2017 году, 181 601 - в 2018 году, 177 767 - в 2019 году, 165 249 - в 2020 году, 153 820 - в 2021 году, 138 986 - в 2022 году и 135 571 - в 2023 году.

В то же время общее число смертей в прошлом году составило 202 107, что на 3 261 меньше, чем годом ранее. Социальный прирост населения (число людей, переехавших на Тайвань минус число людей, уехавших с острова) составил 47 029 в прошлом году. Однако, несмотря на приезд людей из материковой части Китая, население острова постоянно сокращается. Одновременно с этим тайваньские власти отмечают и постоянное снижение количества новых браков.