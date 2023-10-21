На Тайване туристический катер попал под артобстрел во время учений

Вооруженные силы Тайваня в ходе артиллерийских стрельб на побережье уезда Илань случайно повредили гражданское прогулочное судно с 34 людьми на борту.

Вооруженные силы Тайваня в ходе артиллерийских стрельб на побережье уезда Илань случайно повредили гражданское прогулочное судно с 34 людьми на борту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил тайваньский портал "Чжунши синьвэньван".

По его данным, судно с пятью членами экипажа и 29 туристами случайно вошло в зону проведения стрельб, так как эта акватория не патрулировалась береговой охраной. Один из снарядов ударил в нос судна, в результате чего оно было незначительно повреждено. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Это не первый подобный инцидент во время учений вооруженных сил острова. В августе летчик истребителя F-16V ВВС Тайваня в ходе учебного полета по ошибке сбросил авиабомбу Mk-84 весом 2 000 фунтов (около 908 кг) рядом с кораблем береговой охраны. При этом несколько находившихся на борту людей получили контузию из-за ударной волны.