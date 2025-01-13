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На Тайване резко возросло количество обвинений в шпионаже на Пекин

На Тайване резко возросло количество обвинений в шпионаже на Пекин За последние несколько лет на Тайване резко выросло число лиц, обвиненных в шпионаже в пользу КНР. По итогам 2024 года количество обвиненных за шпионаж в пользу Пекина составило 64 человека, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 48 человек.
Другие страны
13 января 2025 г. 09:11
На Тайване резко возросло количество обвинений в шпионаже на Пекин

За последние несколько лет на Тайване резко выросло число лиц, обвиненных в шпионаже в пользу КНР. По итогам 2024 года количество обвиненных за шпионаж в пользу Пекина составило 64 человека, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 48 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из данных, опубликованных бюро национальной безопасности острова.

"Это представляет собой резкий рост по сравнению с 2021 и 2022 годами", - заявили в бюро.

В 2021 и 2022 годах число обвиненных составило 16 и 10 человек, соответственно.

В бюро, в частности, заявили, что материковый Китай якобы "использовал бандитов для вербовки отставных военнослужащих, чтобы организовать их бывших военных товарищей для создания "снайперских команд" и для планирования снайперских миссий против тайваньских военных частей и иностранных посольств".

Кроме того, как отмечается в заявлении, КНР якобы "также использует отставных военнослужащих для создания подставных компаний, подпольных банков и казино, чтобы соблазнить или принудить действующих военнослужащих собирать конфиденциальную военную разведывательную информацию, подписывать клятвы для демонстрации лояльности, или "перебегать" на военных вертолетах в Китай".

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