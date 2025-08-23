О нас

На Тайване проходит референдум о возобновлении работы АЭС "Мааншан"

На Тайване проходит референдум о возобновлении работы АЭС "Мааншан" На Тайване 23 августа начался референдум о возобновлении работы третьей по величине на острове атомной электростанции (АЭС) "Мааншан".
23 августа 2025 г. 08:59
На Тайване проходит референдум о возобновлении работы АЭС Мааншан

На Тайване 23 августа начался референдум о возобновлении работы третьей по величине на острове атомной электростанции (АЭС) "Мааншан".

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Focus Taiwan (FT).

Вопрос референдума звучит так: "Согласны ли вы с тем, что третья атомная электростанция должна продолжать работу после того, как компетентный орган подтвердит отсутствие проблем с безопасностью?" — отмечается в публикации.

При этом председатель правления госкомпании Taipower Цзэн Вэньшэн выразил надежду, что вне зависимости от результатов голосования на АЭС будет проведена проверка безопасности работы.

По его словам, референдум по этому вопросу стоит провести уже после завершения проверки и выяснения потенциальных рисков.

Версия на азербайджанском языке Tayvanda “Maanşan” AES-nin bərpası ilə bağlı referendum keçirilir

