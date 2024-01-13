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На Тайване проходит голосование на выборах главы администрации

На Тайване проходит голосование на выборах главы администрации Жители Тайваня начали голосовать на выборах главы администрации острова и членов Законодательного юаня (высший законодательный орган).
Другие страны
13 января 2024 г. 06:38
На Тайване проходит голосование на выборах главы администрации

Жители Тайваня начали голосовать на выборах главы администрации острова и членов Законодательного юаня (высший законодательный орган).

Как передает Report со ссылкой на избирательную комиссию острова, участки открылись в 08:00 по местному времени (04:00 бакинское время).

В 2024 году в голосовании принимают участие 19,5 млн из 23,4 млн жителей Тайваня в возрасте от 20 лет. Они получили три бюллетеня: для выбора главы администрации и его заместителя, для голосования за кандидатов в депутаты парламента по территориальному округу, для голосования по партийным спискам. Как ожидается, итоги будут подведены уже вечером. Победитель определяется простым большинством голосов, второй тур не предусмотрен.

Голосование продлится восемь часов. Избирательные участки прекратят работу в 16:00 по местному времени (12:00 бакинское время). Согласно действующему законодательству, проведение опросов за 10 дней до выборов и экзитполы после голосования запрещены.

За пост главы администрации будут бороться три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом предвыборной гонки считается Лай Циндэ.

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