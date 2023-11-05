На Тайване перевернулся туристический автобус, погиб один, пострадали десятки человек

По меньшей мере 1 человек погиб, еще 38 получили ранения в результате аварии с участием туристического автобуса в уезде Илань на Тайване.

По меньшей мере 1 человек погиб, еще 38 получили ранения в результате аварии с участием туристического автобуса в уезде Илань на Тайване.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, инцидент произошел на подъездной дороге к лесному заповеднику Тайпиншань.

Согласно предварительному расследованию, во время спуска с горы тормозная система автобуса отказала. Водитель применил ручной тормоз, однако транспортное средство не остановилось. Автобус съехал с дороги, задел ограждение, после чего врезался в скалу и перевернулся.

В транспортном средстве находились 42 человека, в том числе 40 туристов из города Таоюань, а также гид и водитель. Проверка показала, что водитель находился в трезвом состоянии. Тяжелые ранения получили семь человек, состояние еще пятерых оценивается как средней тяжести.