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На Тайване объявили штормовое предупреждение в связи с тайфуном

На Тайване объявили штормовое предупреждение в связи с тайфуном Штормовое предупреждение объявлено в понедельник на Тайване в связи с приближением к острову тихоокеанского тайфуна "Хагупит".
Другие страны
3 августа 2020 г. 07:08
На Тайване объявили штормовое предупреждение в связи с тайфуном

Штормовое предупреждение объявлено в понедельник на Тайване в связи с приближением к острову тихоокеанского тайфуна "Хагупит".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.

"По состоянию на 10:00 (06:00 бакинское время) эпицентр сильного тропического шторма "Хагупит" находился в 160 км к востоку от Тайбэя. По прогнозам, со скоростью 18 км/ч он будет смещаться на северо-запад, по направлению к Восточно-Китайскому морю и восточному побережью КНР", - уточняется в заявлении.

Тайфун сопровождается ливнями и шквалистым ветром с порывами до 33 м/с. Однако синоптики считают маловероятным, что он продолжит набирать силу.

"Хагупит" стал десятым по счету тропическим циклоном, сформировавшимся в Тихом океане в этом сезоне. Его название в переводе с тагальского языка означает "кнут" или "порка".

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