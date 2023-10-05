На Тайване из-за тайфуна "Коину" пострадали порядка 190 человек

Около 190 жителей Тайваня обратились за медицинской помощью из-за тайфуна "Коину".

Около 190 жителей Тайваня обратились за медицинской помощью из-за тайфуна "Коину".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям.

Согласно представленным данным, информации о погибших пока не поступало. Больше всего пострадавших зафиксировали в городах Тайчжун (54 человека) и Тайнань (37).

Спасатели и сотрудники других экстренных служб эвакуировали из опасных районов около 3 тыс. человек.

3 октября Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Коину". 4 октября в нескольких районах острова отменили занятия в школах, а также приостановили работу офисных учреждений. Из-за тайфуна на Тайване отменили по меньшей мере 93 авиарейса и 97 рейсов паромного сообщения.