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На Тайване из-за тайфуна "Коину" пострадали порядка 190 человек

На Тайване из-за тайфуна "Коину" пострадали порядка 190 человек Около 190 жителей Тайваня обратились за медицинской помощью из-за тайфуна "Коину".
Другие страны
5 октября 2023 г. 09:09
На Тайване из-за тайфуна Коину пострадали порядка 190 человек

Около 190 жителей Тайваня обратились за медицинской помощью из-за тайфуна "Коину".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям.

Согласно представленным данным, информации о погибших пока не поступало. Больше всего пострадавших зафиксировали в городах Тайчжун (54 человека) и Тайнань (37).

Спасатели и сотрудники других экстренных служб эвакуировали из опасных районов около 3 тыс. человек.

3 октября Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Коину". 4 октября в нескольких районах острова отменили занятия в школах, а также приостановили работу офисных учреждений. Из-за тайфуна на Тайване отменили по меньшей мере 93 авиарейса и 97 рейсов паромного сообщения.

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Версия на английском языке Typhoon Koinu makes landfall in southern Taiwan, causing 190 injuries

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