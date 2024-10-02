На Тайване из-за приближающегося тайфуна "Кратон" погиб один, пострадали 70 человек

На Тайване при приближении к юго-западу острова сильнейшего за почти 60 лет тайфуна "Кратон" погиб один, еще 70 получили различные ранения.

На Тайване при приближении к юго-западу острова сильнейшего за почти 60 лет тайфуна "Кратон" погиб один, еще 70 получили различные ранения.

Как передает Report, об этом сообщил тайваньский экстренный штаб по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По его данным, центр тайфуна находится в 100 км к юго-западу от порта Гаосюн, скорость порывов ветра внутри него достигает 50 м/с. Ожидается, что он достигнет берега вечером 2 октября.

Тропический шторм "Кратон" образовался возле Филиппин 28 сентября, а на следующий день усилился до тайфуна. Ожидается, что он обрушится на юго-западное побережье Тайваня во второй половине дня 2 октября и может стать самым мощным тайфуном в этой части острова за почти 60 лет. Тайвань из-за приближения "Кратона" объявил штормовое предупреждение, отменил все запланированные на среду внутренние авиарейсы и объявил этот день нерабочим днем.