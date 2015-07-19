На Тайване две женщины стали кандидатами в президенты

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Две крупнейшие политические партии на Тайване впервые выдвинули женщин в качестве своих кандидатов в президенты.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что правящая партия Гоминьдан избрала Хун Сючжу, в настоящий момент являющуюся вице-спикером парламента. Ее оппонентом станет кандидат от основной оппозиционной Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь.

У каждой из них есть шанс стать первой женщиной-президентом Тайваня на выборах, которые пройдут в январе 2016 года.

Как отмечают обозреватели, одним из основных вопросов предвыборной кампании станут отношения с Пекином.