На Тайване число раненых в результате землетрясения превысило 1 тыс.

Число раненых в результате землетрясения на Тайване превысило 1 тыс.

Число раненых в результате землетрясения на Тайване превысило 1 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе экстренного штаба Тайваня по ликвидации последствий ЧС.

"По данным на 22:00 (18:00 по бакинскому времени), в результате ЧС 9 человек погибли, 1 011 получили ранения и 143 ожидают помощи", - отмечается в документе. Ранее сообщалось о 963 пострадавших.

В среду утром на Тайване произошло самое сильное за 25 лет землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,2 в уезде Хуалянь, зафиксированные в 07:58 (03:58 по бакинскому времени), ощущались на всей территории Тайваня.

По данным сейсмологов, эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. Землетрясение отчетливо ощущалось в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая. После него было зафиксировано более 200 афтершоков.