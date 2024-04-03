О нас

На Тайване число раненых в результате землетрясения превысило 1 тыс.

На Тайване число раненых в результате землетрясения превысило 1 тыс. Число раненых в результате землетрясения на Тайване превысило 1 тыс.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 22:32
На Тайване число раненых в результате землетрясения превысило 1 тыс.

Число раненых в результате землетрясения на Тайване превысило 1 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе экстренного штаба Тайваня по ликвидации последствий ЧС.

"По данным на 22:00 (18:00 по бакинскому времени), в результате ЧС 9 человек погибли, 1 011 получили ранения и 143 ожидают помощи", - отмечается в документе. Ранее сообщалось о 963 пострадавших.

В среду утром на Тайване произошло самое сильное за 25 лет землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,2 в уезде Хуалянь, зафиксированные в 07:58 (03:58 по бакинскому времени), ощущались на всей территории Тайваня.

По данным сейсмологов, эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. Землетрясение отчетливо ощущалось в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая. После него было зафиксировано более 200 афтершоков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tayvanda zəlzələdə xəsarət alanların sayı mini keçib

Самое читаемое

В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"
28 марта 2024 г. 12:04
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
28 марта 2024 г. 12:44
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
28 марта 2024 г. 12:20
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
28 марта 2024 г. 11:45
Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет
Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет
28 марта 2024 г. 10:40
Пашинян: В Армении есть только одно правительство, никакого правительства Карабаха в изгнании нет
Пашинян: В Армении есть только одно правительство, никакого "правительства Карабаха" в изгнании нет
28 марта 2024 г. 11:34
Из-за прорыва нефтепровода НАТО озеро в Турции покрыла мазутная пленка
Из-за прорыва нефтепровода НАТО озеро в Турции покрыла мазутная пленка
28 марта 2024 г. 09:19
Токаев: Миру нужна новая многосторонняя торговая система
Токаев: Миру нужна новая многосторонняя торговая система
28 марта 2024 г. 08:56
Смертность в Грузии превысила рождаемость
Смертность в Грузии превысила рождаемость
28 марта 2024 г. 15:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi