На Тайване из-за тайфуна "Кратон" пострадали почти 500 человек

Из-за последствий обрушившегося на Тайвань тайфуна "Кратон" пострадали не менее 490 человек.
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По последним данным, среди погибших по-прежнему числятся два человека, еще один пропал без вести.
Отмечается, что больше всего раненых - 321 человек - зафиксировано в портовом городе Гаосюн, так как именно на его побережье обрушился "Кратон" при выходе на сушу. На втором и третьем местах по числу пострадавших уезды Пиндун (44) и Тайдун (24).
Ранее сообщалось о 120 пострадавших.
Напомним, что тропический шторм "Кратон" образовался возле Филиппин 28 сентября, а на следующий день усилился до тайфуна. В четверг днем центр "Кратона" достиг юго-западного побережья острова и вышел на сушу. Из-за удара стихии власти Тайваня объявили 2 и 3 октября нерабочими днями.