На Тайване из-за тайфуна "Кратон" пострадали почти 500 человек

Из-за последствий обрушившегося на Тайвань тайфуна "Кратон" пострадали не менее 490 человек.

Из-за последствий обрушившегося на Тайвань тайфуна "Кратон" пострадали не менее 490 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил экстренный штаб острова по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По последним данным, среди погибших по-прежнему числятся два человека, еще один пропал без вести.

Отмечается, что больше всего раненых - 321 человек - зафиксировано в портовом городе Гаосюн, так как именно на его побережье обрушился "Кратон" при выходе на сушу. На втором и третьем местах по числу пострадавших уезды Пиндун (44) и Тайдун (24).

Ранее сообщалось о 120 пострадавших.

Напомним, что тропический шторм "Кратон" образовался возле Филиппин 28 сентября, а на следующий день усилился до тайфуна. В четверг днем центр "Кратона" достиг юго-западного побережья острова и вышел на сушу. Из-за удара стихии власти Тайваня объявили 2 и 3 октября нерабочими днями.