На Тайване число погибших из-за тайфуна "Конг-рей" увеличилось до двух человек

По меньшей мере два человека погибли и еще 580 получили травмы на Тайване из супертайфуна "Конг-рей".

По меньшей мере два человека погибли и еще 580 получили травмы на Тайване из супертайфуна "Конг-рей".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировал оперативный штаб острова по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 205 раненых. Согласно последним данным властей, наибольшее число пострадавших зафиксировано в таких городах, как Тайбэй (84 человека), Таоюань (73) и Синьбэй (61), а также в уезде Хуалянь (44).

Из-за удара стихии были временно обесточены почти 890 тыс. домохозяйств, из них 94 тыс. до сих пор остаются без электроснабжения. Около 2,6 тыс. жителей по-прежнему находятся в специальных временных убежищах.

Крупнейший с 1996 года супертайфун "Конг-рей" достиг восточного побережья Тайваня в четверг после полудня. За сутки он прошел через остров и сейчас находится у побережья китайской провинции Чжэцзян. Власти региона эвакуировали из потенциально опасных прибрежных районов свыше 280 тыс. человек.