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    На Тайване более 10 тысяч человек протестуют против однополых браков

    Поводом для недовольства протестующих послужило вынесение на обсуждение в парламенте двух поправок к гражданскому кодексу острова

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Тайбэе, административном центре острова Тайвань, порядка 10 тысяч человек вышли на улицы с требованием к властям не принимать законопроект об однополых браках, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Уточняется, что поводом для недовольства протестующих послужило вынесение на обсуждение в парламенте двух поправок к гражданскому кодексу острова.

    "Мы не хотим, чтобы институт брака был уничтожен представителями социального меньшинства, которые полагают, что могут делать все, что им вздумается", - сказала журналистам одна из активистов, преподаватель Джози Чен.

    По ее словам, потакать желаниям тех, кто пренебрегает общепринятыми нормами морали и основополагающими гражданскими убеждениями, было бы противозаконно.

    Рядом с протестующими собралась группа сторонников нетрадиционной сексуальной ориентации. Каких-либо столкновений между демонстрантами не произошло.

    Окончательный вариант законопроекта в декабре планируется представить в парламенте, голосование по этому поводу намечено на февраль 2017 года.

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