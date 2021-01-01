На Таймс-сквер встреча Нового года прошла почти без зрителей

На мероприятии присутствовали лишь несколько десятков человек, среди которых были врачи, работники чрезвычайных служб, артисты, активисты и ученые

Традиционный спуск хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов у Таймс-сквер, ознаменовавший наступление 2021 года по времени Восточного побережья США, прошел в ночь на пятницу почти без присутствия зрителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию вели центральные телеканалы.

В последние годы церемония, которая проводится уже более века, привлекала примерно по 1 млн жителей мегаполиса и туристов. На этот раз из-за пандемии нового коронавируса на ней присутствовали лишь несколько десятков человек. Как пояснили организующие данное мероприятие объединение Times Square Alliance и компания Countdown Entertainment, приглашены были "герои 2020 года". Это люди, "чья смелость, изобретательность и сила духа" помогли городу "пережить беспрецедентный год".

В число гостей вошли медики, работники чрезвычайных служб, артисты, активисты и ученые, а также члены их семей. Они были разделены на небольшие группы, которые разместили на Таймс-сквер с учетом требований социального дистанцирования.

Как заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, на этот раз церемония была посвящена всем тем, кто участвовал в борьбе с пандемией. "Мы будем чествовать наших героев из числа сотрудников сферы здравоохранения, чрезвычайных служб, тех, кто проделал потрясающую работу в этом году", - отметил он.

В течение более шести часов на площади продолжался новогодний концерт. На нем, в частности, выступили певицы Дженнифер Лопес, Синди Лопер, Андра Дей.

Центральным событием церемонии стал начавшийся за минуту до полуночи отсчет времени до наступления Нового года. Де Блазио нажал кнопку, которая привела в движение хрустальный шар, являющийся в США одним из главных новогодних символов.

Шар диаметром 3,6 метра и массой 5,3 тонны изготовлен почти из 2,7 тыс. треугольников. Их сделали из хрусталя мастера ирландской компании Waterford Crystal. Этот символ Нового года в США каждый раз создают заново, изменяя порядок расположения хрустальных пластинок.

На этот раз к ним добавили орнамент под названием "Дар счастья". Он должен напомнить о "ярких солнечных лучах", которые вызывают улыбки и радость.