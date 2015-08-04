​На таджико-киргизской границе произошла стычка, пострадало 5 человек

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/В результате конфликта между жителями приграничных сел Киргизии и Таджикистана, произошедшего накануне, ранения разной степени тяжести получили пять киргизстанцев, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, конфликт между жителями села Кок-Таш Баткенского района Киргизии и гражданами Таджикистана возник из-за того, что последние перекрыли дорогу к кладбищу через село Майское, где проживают таджикские семьи. В знак протеста киргизстанцы перекрыли воду в канале, которая поступает в таджикское село Чорку. В ходе конфликта около 200 жителей приграничных сел двух стран начали забрасывать друг друга камнями.

"По предварительным данным, в результате конфликта между гражданами Киргизстана и Таджикистана травмы различной степени получили 5 граждан Киргизстана", - сообщили в госпогранслужбы Киргизии.

Во время столкновений на территории республики также повреждены семь домов граждан и одна автомашина.

Для недопущения эскалации конфликта погранпредставители двух стран провели в течение последних суток несколько встреч, во время которых было принято решение "о мониторинге обстановки в приграничных районах, а также проведении совместных действий в случае обострения ситуации на госгранице".

По данным киргизских пограничников, в настоящий момент обстановка вблизи киргизско-таджикской государственной границы относительно стабильная, жители сел, охваченных конфликтом, разошлись лишь около трех часов утра после разъяснительных работ, проведенных местными властями и правоохранительными органами двух государств.