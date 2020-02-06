​На судне в Японии растет число инфицированных коронавирусом

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По его информации, все новые инфицированные будут госпитализированы в медицинские учреждения префектуры Канагава. Их гражданство на данный момент не уточняется. Ранее у 10 пассажиров этого судна - граждан Японии, Китая, США, Австралии и Филиппин - уже был обнаружен коронавирус, их доставили в больницы.

Всего, по данным Минздрава, на судне находятся около 3,7 тыс. человек - граждане более чем 50 стран.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.