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    На двух судах, загоревшихся в Керченском проливе, было 16 граждан Турции

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ На двух судах, горящих в районе Керченского пролива, предположительно находились 16 граждан Турции. 

    Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

    "Два корабля загорелись в Керченском проливе. На одном судне произошёл взрыв и пожар, который перекинулся на другое судно. По предварительным данным, всего в обеих командах 31 человек, из них 16 турок. Корабли шли под флагом Танзании. Однако, возможно, владельцем является гражданин Турции", — сообщил Челик.

    Челик также рассказал журналистам, что власти находятся в тесном контакте с турецким посольством в России и российскими властями.

    Пожар произошёл 21 января в районе Керченского пролива на газовозе и ещё одном судне под флагом Танзании.

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