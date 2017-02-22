На статую Свободы в Нью-Йорке повесили баннер "Беженцы, добро пожаловать"

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ На статую Свободы в Нью-Йорке неизвестные повесили плакат с надписью "Беженцы, добро пожаловать", сообщает Report со ссылкой на NBC New York.

В настоящее время полиция расследует, кто мог повесить баннер длиной не более шести метров на вершину пьедестала знаменитой скульптуры. Плакат провисел на стене у подножия статуи больше часа, пока его не сняли.

Издание отмечает, что крепление плакатов на национальные памятники запрещено законом.

Ответственность за нападение взял на себя неизвестный, который управляет аккаунтом в соцсетях Alt Statue of Liberty. По его словам, это не официальная группа, а "просто обычные граждане, которые почувствовали необходимость сказать что-нибудь об Америке, в которую верят".

"Мы хотим напомнить, что Америка является маяком свободы в мире, страна была построена иммигрантами. Ограждение стран или религий - против наших ценностей", - цитирует издание учетную запись администратора.