На станции метро в центре Каракаса прогремел взрыв

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на станции метро "Площадь Венесуэлы" в Каракасе.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные СМИ.

"Похоже, произошел небольшой взрыв, который привел к выводу пассажиров со станции метро "Площадь Венесуэлы", - сообщает в Twitter телеканал TVV. СМИ также пишут, что из-за инцидента на станции было прервано движение поездов.

В свою очередь управление метрополитена венесуэльской столицы сообщило, что "поезд без тяги" вызвал сильные задержки в системе. "Оперативная бригада работает, чтобы возобновить работу", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали.