На США обрушился мощный ураган "Харви"

© NASA

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Мощнейший со времен "Катрины" ураган "Харви" обрушился на прибрежные районе Техаса в ночь на субботу, в районе объявлен режим стихийного бедствия, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В центре урагана порывы ветра достигают 215 километров в час.

Прихода "Харви", который сформировался и набирал силу в Мексиканском заливе, ждали в течение нескольких дней. Белый дом сообщал, что в районе стихии окажутся до 4,6 миллионов американцев.

Губернатор Техаса Грег Эббот еще в среду ввел режим стихийного бедствия на территории 30 округов в своем штате и заблаговременно запросил помощь федеральных властей, а также начал эвакуацию жителей территорий, которых затронет ураган. В пятницу вечером президент Трамп объявил режим стихийного бедствия, что должно облегчить доступ федеральных ресурсов в терпящий бедствие район.