На США надвигается ураган "Лаура"

В американских штатах Техас и Луизиана эвакуируют около 585 тыс. жителей из-за приближающегося урагана "Лаура".

В американских штатах Техас и Луизиана эвакуируют около 585 тыс. жителей из-за приближающегося урагана "Лаура".

Как передает Report, об этом сообщило издание The New York Times.

В Техасе свои дома должны покинуть порядка 385 тыс. человек, в Луизиане - порядка 200 тыс. местных жителей. По прогнозам экспертов Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Лаура" доберется до побережья этих двух штатов к среде, 26 августа. Ожидается, что тогда ураган может усилиться до третьей степени из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Президент Дональд Трамп уже объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Техас.

Днем ранее, тропический шторм "Лаура" усилился до урагана, и скорость ветра продолжает расти.

Как отмечается, на Кубе из-за урагана уже эвакуировали более 20 тыс. местных жителей. На Гаити из-за стихии погибли 20 человек.