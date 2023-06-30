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На Совете глав государств ШОС планируется принятие Ирана в организацию

На Совете глав государств ШОС планируется принятие Ирана в организацию Полноформатное принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и подписание меморандума об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС планируется 4 июля на Совете глав государств организации.
Другие страны
30 июня 2023 г. 14:44
На Совете глав государств ШОС планируется принятие Ирана в организацию

Полноформатное принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и подписание меморандума об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС планируется 4 июля на Совете глав государств организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на презентации Национального центра народной дипломатии ШОС.

"На предстоящем уже 4 июля заседании Совета глав государств [организации] будет оформлено полноформатное членство Ирана, и будет подписан меморандум об обязательствах Белоруссии, что также запустит процедуру ее полноценного присоединения к Шанхайской организации [сотрудничества]", - сказал он.

Кроме того, Лавров указал на то, что организация также приветствует и новых диалоговых партнеров. "Отныне шосовское пространство, с учетом и новых членов, и государств-партнеров по диалогу, простирается от Европы и Ближнего Востока до Южной и Юго-Восточной Азии", - добавил он.

"Разумеется, продолжается рассмотрение дополнительных заявок от заинтересованных стран", - заключил глава российского дипведомства.

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