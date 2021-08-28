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На Солнце зафиксировали новую череду вспышек

На Солнце зафиксировали новую череду вспышек Череда вспышек на Солнце продолжается третий день подряд. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, о повышенной солнечной активности сообщается на сайте Центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследова
Другие страны
28 августа 2021 г. 17:00
На Солнце зафиксировали новую череду вспышек

Череда вспышек на Солнце продолжается третий день подряд. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, о повышенной солнечной активности сообщается на сайте Центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Так, за последние сутки учеными были обнаружены семь вспышек класса C. Этим утром зафиксировали более мощную вспышку класса М.

Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, а более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.

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