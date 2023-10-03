В США подали в суд на соцсеть X по обвинению в нарушении прав на товарный знак

Против компании X Corp, ранее известной как Twitter, был подан иск в федеральный суд Флориды со стороны юридической маркетинговой компании, которая утверждает, что новое название социальной сети Илона Маска нарушает права на ее товарный знак, включающий б

Против компании X Corp, ранее известной как Twitter, был подан иск в федеральный суд Флориды со стороны юридической маркетинговой компании, которая утверждает, что новое название социальной сети Илона Маска нарушает права на ее товарный знак, включающий букву "X".

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

В иске компании X Social Media утверждается, что ребрендинг Twitter в X Corp вызовет замешательство среди потребителей.

Как пишет Reuters, это, судя по всему, первый из многочисленных споров о товарных знаках с компанией Маска по поводу буквы "X", которая обычно используется в технологическом брендинге.

"X" включен в сотни федеральных товарных знаков, принадлежащих таким компаниям, как Microsoft и Meta Platforms. В прошлом месяце X Corp подала заявку на регистрацию собственных товарных знаков в США, касающихся этой буквы.

X Social Media со штаб-квартирой в Уиндермире, штат Флорида, - это рекламное агентство, специализирующееся на судебных процессах по массовым правонарушениям. На его веб-сайте говорится, что Джейкоб и Розанна Малерб основали агентство в 2015 году, чтобы связывать жителей Флориды с адвокатами после разлива нефти Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.

В иске говорится, что агентство использует название "X Social Media" с 2016 года и владеет охраняющим его федеральным товарным знаком. Компания заявила, что инвестировала более 400 миллионов долларов в рекламу в Facebook для привлечения потенциальных клиентов.

Компания заявила, что ребрендинг Twitter уже сбил с толку клиентов и привел к потере доходов.

"За короткое время X Corp воспользовалась своим влиянием в социальных сетях, маркетинговыми ресурсами и общей общенациональной известностью, чтобы доминировать в восприятии потребителями своего знака "X", - говорится в иске.

X Social Media обратилась в суд с просьбой заставить компанию Маска прекратить использовать имя "X" и потребовала неназванную сумму денежной компенсации.