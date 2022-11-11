На следующей неделе министры обороны около 50 стран обсудят помощь Украине

США намерены на следующей неделе провести очередное заседание созданной западными странами группы, координирующей оказание военной помощи Украине.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"На следующей неделе министр обороны США Ллойд Остин проведет седьмое заседание контактной группы по вопросам военной помощи Украине. Эта встреча будет проходить в заочном режиме здесь, в Пентагоне", - сказала Сингх.
По ее словам, министры обороны "почти 50 стран обсудят усилия по обеспечению Украины средствами для защиты ее суверенитета".