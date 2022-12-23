На скоростной магистрали в Чехии столкнулись 40 автомобилей

Массовая автоавария произошла в Чехии на скоростной автомагистрали, ведущей от Праги на восток республики. В результате повреждения получили 40 машин, есть раненые.
Об этом Report передает со ссылкой на информационное агентство ČTK.
Авария произошла в районе города Брно на юго-востоке Чехии. Столкнулись 38 легковых автомобилей и два грузовика. Известно о двух раненых. Движение по трассе временно остановлено.
Массовая автоавария произошла в условиях густого тумана. Ее обстоятельства расследует полиция.