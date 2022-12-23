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На скоростной магистрали в Чехии столкнулись 40 автомобилей

На скоростной магистрали в Чехии столкнулись 40 автомобилей Массовая автоавария произошла в Чехии на скоростной автомагистрали, ведущей от Праги на восток республики. В результате повреждения получили 40 машин, есть раненые.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 20:54
На скоростной магистрали в Чехии столкнулись 40 автомобилей

Массовая автоавария произошла в Чехии на скоростной автомагистрали, ведущей от Праги на восток республики. В результате повреждения получили 40 машин, есть раненые.

Об этом Report передает со ссылкой на информационное агентство ČTK.

Авария произошла в районе города Брно на юго-востоке Чехии. Столкнулись 38 легковых автомобилей и два грузовика. Известно о двух раненых. Движение по трассе временно остановлено.

Массовая автоавария произошла в условиях густого тумана. Ее обстоятельства расследует полиция.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyada magistral yolda 40 avtomobil toqquşub

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